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اليونيسف: إغلاق 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة

اليونيسف
اليونيسف
 
الأحد، 06-04-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الأحد، إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة، نتيجة استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وإصدار أوامر إخلاء في المناطق العاملة.

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وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات صحفية، إن اليونيسف تنتظر إصدار تقرير من الهيئة الخاصة بتصنيف الأمن الغذائي في قطاع غزة، وعرض النتائج. مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر مع قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات، والمواد الطبية والمكملات الغذائية، وغيرها، منذ 35 يوما.


وصرحت اليونيسيف أمس بأن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، مؤكدة أن لديها آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى القطاع ، وأن الأغذية التكميلية للرضع في غزة قد نفذت، ولم يبق من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر.

 
gnews

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