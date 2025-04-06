اليونيسف: إغلاق 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الأحد، إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة، نتيجة استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وإصدار أوامر إخلاء في المناطق العاملة.

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وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات صحفية، إن اليونيسف تنتظر إصدار تقرير من الهيئة الخاصة بتصنيف الأمن الغذائي في قطاع غزة، وعرض النتائج. مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر مع قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات، والمواد الطبية والمكملات الغذائية، وغيرها، منذ 35 يوما.