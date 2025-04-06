اليونيسف: إغلاق 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات صحفية، إن اليونيسف تنتظر إصدار تقرير من الهيئة الخاصة بتصنيف الأمن الغذائي في قطاع غزة، وعرض النتائج. مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر مع قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات، والمواد الطبية والمكملات الغذائية، وغيرها، منذ 35 يوما.
وصرحت اليونيسيف أمس بأن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة حرموا من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر، مؤكدة أن لديها آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى القطاع ، وأن الأغذية التكميلية للرضع في غزة قد نفذت، ولم يبق من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر.
-
أخبار متعلقة
-
الأونروا: غزة تواجه كارثة إنسانية مع تلاشي الإمدادات
-
إعلام إسرائيلي: الرشقة الصاروخية الأخيرة أطلقت من دير البلح
-
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في ترمسعيا شمال شرق رام الله
-
الاحتلال يرصد 10 صواريخ اطلقت من قطاع غزة
-
15 شهيدا جراء قصف الاحتلال قطاع غزة
-
الاحتلال يدمر 90 % من منازل رفح
-
26 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
-
"صحة غزة": منع إدخال لقاحات شلل الأطفال يهدد بإصابة 602 ألف طفل