اليونيسف: استشهاد 35 طفلا فلسطينيا يوميا جراء العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن 35 طفلا فلسطينيا استشهدوا يوميا في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال المتحدث باسم "اليونيسف" جيمس إلدر، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إنه بحسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل استشهدوا منذ 7 تشرين أول 2023.