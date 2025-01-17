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اليونيسف: استشهاد 35 طفلا فلسطينيا يوميا جراء العدوان على غزة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 17-01-2025 10:59 م

الوكيل الإخباري-    قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن 35 طفلا فلسطينيا استشهدوا يوميا في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال المتحدث باسم "اليونيسف" جيمس إلدر، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إنه بحسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل استشهدوا منذ 7 تشرين أول 2023.


وأوضح: "هذا يعني استشهاد 35 طفلا في اليوم الواحد طوال 14 شهرا".

 
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