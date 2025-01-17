اليونيسف: استشهاد 35 طفلا فلسطينيا يوميا جراء العدوان على غزة

وقال المتحدث باسم "اليونيسف" جيمس إلدر، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، إنه بحسب البيانات الطبية فإن 15 ألف طفل استشهدوا منذ 7 تشرين أول 2023.
وأوضح: "هذا يعني استشهاد 35 طفلا في اليوم الواحد طوال 14 شهرا".
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