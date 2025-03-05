اليونيسف تحذر من منع دخول المساعدات إلى غزة وعواقبه على خدمات الرعاية الصحية

الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى غزة، وتأثير ذلك على خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة.

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وقالت المتحدثة باسم اليونيسف، روزاليا بولين، اليوم الأربعاء، إن عدم القدرة على إدخال المواد الإغاثية إلى القطاع، بما في ذلك اللقاحات وأجهزة التنفس الصناعي للأطفال الخدج، ستكون له عواقب وخيمة على الأطفال وأولياء أمورهم.



ونوهت المنظمة بأنه على الرغم من تدفق السلع الإنسانية إلى غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لسد الاحتياجات التي خلفتها 15 شهرا من الحرب.



وقالت بولين: "إذا لم نتمكن من إدخال تلك الإمدادات، فإن التطعيم الروتيني سيتوقف، لن تتمكن وحدات الأطفال حديثي الولادة من رعاية الأطفال الخدج. هذه عواقب حقيقية سنتعامل معها قريبا جدا إذا لم نتمكن من استئناف وصول إمدادات المساعدات".