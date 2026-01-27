الثلاثاء 2026-01-27 10:43 م

"اليونيسف" تطلق حملة واسعة للعودة للتعلم في غزة

اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة وتدعو لتكثيف المساعدات الإنسانية
اليونيسف
 
الثلاثاء، 27-01-2026 09:34 م

الوكيل الإخباري-    أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن نحو عامين ونصف من الهجمات الإسرائيلية على التعليم في قطاع غزة عرضت جيلاً كاملاً للخطر، مشيرة إلى أن 60 بالمئة من الأطفال في سن الدراسة لا يحصلون حالياً على تعليم حضوري، فيما تضررت أو دُمرت 90 بالمئة من المدارس.

اضافة اعلان


وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، إن المنظمة تعمل على توسيع برنامج العودة للتعلم ليشمل 336 ألف طفل، مضيفا أن الأولوية القصوى هي إعادة الأطفال إلى التعليم فوراً، غالباً في خيام ومراكز مجتمعية، دون انتظار بناء مدارس جديدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سعادة الكابتن زهير الخشمان

أخبار الشركات هيئة تنظيم الطيران المدني وشركة الاردنية للطيران تبحثان سبل تذليل التحديات ودعم الخطط التوسعية للشركة

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان

أخبار محلية الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان

في مبادرة طيبة وبداية موفقة تعبّر عن روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية، قام مجلس شباب عشيرة الشريدة، وضمن جولات اجتماعية تهدف إلى تعزيز التواصل وترسيخ قيم التعاون، بزيارة إلى محافظ إربد عطوفة السيد رض

أخبار محلية شباب الشريدة يكرّمون محافظ إربد ويجدّدون العهد على خدمة الوطن

اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة وتدعو لتكثيف المساعدات الإنسانية

فلسطين "اليونيسف" تطلق حملة واسعة للعودة للتعلم في غزة

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الأميرة منى الحسين تترأس اجتماع مجلس كليّة التمريض في الجامعة الأردنيّة

أخبار محلية الأميرة منى الحسين تترأس اجتماع مجلس كليّة التمريض في الجامعة الأردنيّة

اتفاقية لإدارة النفايات في إيل الجديدة

أخبار محلية اتفاقية لإدارة النفايات في إيل الجديدة



 






الأكثر مشاهدة