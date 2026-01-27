"اليونيسف" تطلق حملة واسعة للعودة للتعلم في غزة

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، إن المنظمة تعمل على توسيع برنامج العودة للتعلم ليشمل 336 ألف طفل، مضيفا أن الأولوية القصوى هي إعادة الأطفال إلى التعليم فوراً، غالباً في خيام ومراكز مجتمعية، دون انتظار بناء مدارس جديدة.
