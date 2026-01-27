"اليونيسف" تطلق حملة واسعة للعودة للتعلم في غزة

الوكيل الإخباري- أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن نحو عامين ونصف من الهجمات الإسرائيلية على التعليم في قطاع غزة عرضت جيلاً كاملاً للخطر، مشيرة إلى أن 60 بالمئة من الأطفال في سن الدراسة لا يحصلون حالياً على تعليم حضوري، فيما تضررت أو دُمرت 90 بالمئة من المدارس.

