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انتشار واسع للأمراض الجلدية بقطاع غزة خاصة بين الأطفال

أطفال غزة
أطفال غزة
الإثنين، 29-07-2024 10:27 ص

 

الوكيل الاخباري- قال مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة إن هناك انتشارا واسعا للأمراض الجلدية في القطاع خاصة بين الأطفال.
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