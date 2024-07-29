انتشار واسع للأمراض الجلدية بقطاع غزة خاصة بين الأطفال

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697791 الوكيل الاخباري- قال مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة إن هناك انتشارا واسعا للأمراض الجلدية في القطاع خاصة بين الأطفال. اقرأ أيضاً مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في الخليل الدويري: لهذا السبب استخدمت القسام صاروخ "السهم الأحمر" أونروا: سكان غزة منهكون ويضطرون للفرار من ملاجئهم المؤقتة يوميا جيش الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا بقرية الديوك بأريحا إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين قوات الاحتلال تنسحب من أريحا بعد اعتقالها شابين فلسطينيين مدفعية الاحتلال تقصف حي الشيخ ناصر وسط خان يونس قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا شرقي الضفة شهداء ومصابون في غارة لقوات الاحتلال استهدفت منزلا بمدينة غزة