انتشال جثامين 12 شهيدا في خان يونس وجباليا

وفي سياق آخر أشار مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة إلى انتشال جثامين 9 شهداء إثر غارات إسرائيلية على منازل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
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