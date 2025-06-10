الثلاثاء 2025-06-10 12:12 م
 

انتشال جثامين 12 شهيدا في خان يونس وجباليا

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري- ذكر مصدر في مجمع ناصر الطبي أنه جرى انتشال جثامين 3 شهداء في قصف إسرائيلي لخيام نازحين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وفي سياق آخر أشار مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة إلى انتشال جثامين 9 شهداء إثر غارات إسرائيلية على منازل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

 
gnews

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