انتشال جثامين 12 شهيدا في خان يونس وجباليا

الوكيل الإخباري- ذكر مصدر في مجمع ناصر الطبي أنه جرى انتشال جثامين 3 شهداء في قصف إسرائيلي لخيام نازحين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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