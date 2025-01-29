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انتشال جثامين 59 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 ساعة

غزة
ارشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 08:04 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 63 شهيدا، و8 جرحى.

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وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم الأربعاء، إن من بين الشهداء 59 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، واثنان استشهدا متأثرين بجروحهما، وشهيدان جديدان.


وأفادت بالوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى الشهداء إلى 47417 و الجرحى إلى111571.

 
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