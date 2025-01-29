انتشال جثامين 59 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 63 شهيدا، و8 جرحى.

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وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم الأربعاء، إن من بين الشهداء 59 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، واثنان استشهدا متأثرين بجروحهما، وشهيدان جديدان.