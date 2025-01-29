انتشال جثامين 59 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 ساعة

وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم الأربعاء، إن من بين الشهداء 59 انتشلت جثامينهم من بين الأنقاض، واثنان استشهدا متأثرين بجروحهما، وشهيدان جديدان.
وأفادت بالوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى الشهداء إلى 47417 و الجرحى إلى111571.
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