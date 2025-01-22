 
الأربعاء 2025-01-22 07:40 م
 

انتشال 53 شهيدًا في غزة

غزة
غزة
الأربعاء، 22-01-2025 06:34 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل إلى مستشفيات القطاع 53 شهيدا تم انتشالهم من تحت الركام في مناطق مختلفة من القطاع، كما استشهد فلسطينيا متأثرا بإصابته، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لعدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في رام الله

جانب من الافتتاح

أخبار محلية وضع حجر الأساس لمشروع سوق المفرق المركزي للخضار

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس

أخبار محلية مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

العقبة

أخبار محلية "البر والإحسان" وشركة تطوير العقبة تنفدان حملة شتاء دافئ

فلسطين مدير مستشفى خليل سليمان بجنين: الوضع الحالي مروع

غزة

فلسطين انتشال 53 شهيدًا في غزة

العيسوي يعزي آل حداد

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل حداد

اللواء الركن الحنيطي: شهداء الواجبات الأمنية سيبقون حاضرين في وجدان الأردنيين جميعاً.

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان : ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب لتحقيق أعلى مستويات الأداء



 




الأكثر مشاهدة