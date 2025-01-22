انتشال 53 شهيدًا في غزة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لعدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في رام الله
-
مدير مستشفى خليل سليمان بجنين: الوضع الحالي مروع
-
تحضيرات للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وإسرائيل تصر على استبعاد حماس
-
"مقاومة الجدار": 898 حاجزا عسكريا وبوابة لحصار الفلسطينيين في الضفة
-
الاحتلال يجبر فلسطينيين على النزوح من مخيم جنين إلى واد برقين
-
الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر ويداهم منازل ومحال تجارية
-
"النواب التشيلي" يُقر 7 كانون الثاني من كل عام يومًا للصداقة التشيلية الفلسطينية
-
الاحتلال يعزز إجراءاته العسكرية ويعطل تنقل الفلسطينيين في الضفة