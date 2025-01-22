انتشال 53 شهيدًا في غزة

06:34 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل إلى مستشفيات القطاع 53 شهيدا تم انتشالهم من تحت الركام في مناطق مختلفة من القطاع، كما استشهد فلسطينيا متأثرا بإصابته، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. اضافة اعلان





وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لعدم قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.