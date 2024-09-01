انفجارات واشتباكات بمخيم جنين

وقال المراسل إن المروحيات العسكرية الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء المخيم.
ويشهد مخيم جنين لليوم الخامس اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، وكان جندي إسرائيلي قتل وأصيب آخرون أمس في كمين بالمخيم.
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