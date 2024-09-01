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انفجارات واشتباكات بمخيم جنين

أدخنة متصاعدة من داخل مخيم جنين بشمال الضفة الغربية
أدخنة متصاعدة من داخل مخيم جنين بشمال الضفة الغربية
الأحد، 01-09-2024 01:31 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات واشتباكات مسلحة داخل مخيم جنين بشمال الضفة الغربية.اضافة اعلان


وقال المراسل إن المروحيات العسكرية الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء المخيم.

ويشهد مخيم جنين لليوم الخامس اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، وكان جندي إسرائيلي قتل وأصيب آخرون أمس في كمين بالمخيم.
 
gnews

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