انهيار مبنى على قوة إسرائيلية داخل قطاع غزة

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عدداً من الجنود لا يزالون عالقين تحت أنقاض المبنى، وسط تضارب في المعلومات بشأن حجم الإصابات والخسائر.
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