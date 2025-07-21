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انهيار مبنى على قوة إسرائيلية داخل قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 09:03 م
الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، بانهيار مبنى فوق قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنفيذها عملية ميدانية داخل قطاع غزة.اضافة اعلان


وبحسب المصادر ذاتها، فإن عدداً من الجنود لا يزالون عالقين تحت أنقاض المبنى، وسط تضارب في المعلومات بشأن حجم الإصابات والخسائر.
 
 
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فلسطين انهيار مبنى على قوة إسرائيلية داخل قطاع غزة



 
 





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