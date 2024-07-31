اول تعليق من ايران حول استشهاد هنية وحراسه

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697963 الوكيل الاخباري - اكدت وكالة الأنباء الإيرانية ، صباح الأربعاء ، ارتقاء الحراس الذين تواجدوا مع القيادي بحركة حماس اسماعيل هنية بمقر إقامتهم في طهران. اقرأ أيضاً أول تعليق من الحوثيين بعد استشهاد إسماعيل هنية عباس يدين اغتيال هنية كيف تم اغتيال الشهيد اسماعيل هنية؟ نتنياهو يوجّه بعدم التعليق على اغتيال هنية دعوات للإضراب العام والتظاهر بفلسطين البيت الأبيض : نعلم باستشهاد إسماعيل هنية بيان عاجل من حركة حماس حول استشهاد هنية استشهاد إسماعيل هنية في طهران سامحونا أكلنا 7 تمرات وأنتم حاضنتنا الشعبية.. رسائل المقاومة لأهالي خان يونس