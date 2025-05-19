بدء دخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى غزة اليوم

وقال المدير العام لوزارة الخارجية عيدان بار-تال خلال مؤتمر صحافي في القدس "اليوم، تسهل إسرائيل دخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى غزة. وفي الأيام المقبلة، ستسهل دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات".
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