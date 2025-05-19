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بدء دخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى غزة اليوم

غزة
غزة
 
الإثنين، 19-05-2025 05:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإثنين، عن السماح بمرور شاحنات محملة بطعام الأطفال الرضع إلى غزة، غداة إعلان رئيس الوزراء عن "كمية أساسية" من المساعدات ستدخل إلى القطاع بعد أكثر من شهرين من الحصار.اضافة اعلان


وقال المدير العام لوزارة الخارجية عيدان بار-تال خلال مؤتمر صحافي في القدس "اليوم، تسهل إسرائيل دخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى غزة. وفي الأيام المقبلة، ستسهل دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات".
 
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