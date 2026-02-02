بدء وصول جرحى ومرضى من قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح

وقال المسؤول إن الدفعة الأولى من المصابين الفلسطينيين والمرضى بدأت بالوصول إلى المعبر داخل سيارات إسعاف مصرية، مع عدد من المرافقين.
-
أخبار متعلقة
-
معبر رفح يعود للحياة بعد أكثر من عام ونصف من الإغلاق شبه الكامل
-
الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
-
"رادع" يعلن تنفيذ كمينين ضد مجموعات متعاونة مع الاحتلال في غزة
-
فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد بالاتجاهين اعتبارا من اليوم
-
"أطباء بلا حدود": وقف إسرائيل أنشطتنا يهدف لمنع المساعدات عن غزة
-
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
بعد إعادة فتحه .. الكيان يوضح آلية عمل معبر رفح