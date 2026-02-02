بدء وصول جرحى ومرضى من قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح

الوكيل الإخباري- بدأت المجموعة الأولى من الجرحى والمرضى الخارجين من غزة الوصول إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع القطاع الفلسطيني، الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤول طبي مصري.

