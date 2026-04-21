بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة

وتتضمن الشحنة 3978 طرداً غذائياً جرى إعدادها وفق أعلى المعايير الإنسانية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها السكان هناك.
باشر فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش استلام الشحنة فور وصولها، حيث تم نقلها وتخزينها في المركز اللوجستي التابع للمساعدات الإماراتية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن سرعة إيصالها إلى المستفيدين.
ويأتي وصول هذه الطائرة ضمن استمرار جهود الإمارات في مدّ جسور الدعم الإنساني والإغاثي، وتعزيز استجابتها المتواصلة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة.
تواصل عملية “الفارس الشهم 3” مسيرتها الإنسانية بوتيرة متصاعدة منذ انطلاقها، عبر منظومة متكاملة من الجهود الإغاثية جواً وبراً وبحراً، لتأمين تدفق المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. ويجسد ذلك التزام دولة الإمارات الثابت بنهجها الإنساني، وحرصها الدائم على مدّ يد العون ومساندة الشعوب الشقيقة في مواجهة الأزمات والظروف الصعبة.
