بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة

الوكيل الإخباري- حطّت في مدينة العريش المصرية طائرة مساعدات جديدة مقدّمة من دولة الإمارات، ضمن الجسر الجوي الإنساني، وعلى متنها 100 طن من المواد الغذائية، وذلك في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة التي تنفذها عملية “الفارس الشهم 3” لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتتضمن الشحنة 3978 طرداً غذائياً جرى إعدادها وفق أعلى المعايير الإنسانية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها السكان هناك.

اضافة اعلان



باشر فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش استلام الشحنة فور وصولها، حيث تم نقلها وتخزينها في المركز اللوجستي التابع للمساعدات الإماراتية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن سرعة إيصالها إلى المستفيدين.



ويأتي وصول هذه الطائرة ضمن استمرار جهود الإمارات في مدّ جسور الدعم الإنساني والإغاثي، وتعزيز استجابتها المتواصلة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة.