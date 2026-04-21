الثلاثاء 2026-04-21 05:37 م

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة

آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة
آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة
 
الثلاثاء، 21-04-2026 05:21 م

الوكيل الإخباري-   حطّت في مدينة العريش المصرية طائرة مساعدات جديدة مقدّمة من دولة الإمارات، ضمن الجسر الجوي الإنساني، وعلى متنها 100 طن من المواد الغذائية، وذلك في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة التي تنفذها عملية     “الفارس الشهم 3” لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتضمن الشحنة 3978 طرداً غذائياً جرى إعدادها وفق أعلى المعايير الإنسانية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها السكان هناك.

باشر فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش استلام الشحنة فور وصولها، حيث تم نقلها وتخزينها في المركز اللوجستي التابع للمساعدات الإماراتية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن سرعة إيصالها إلى المستفيدين.


ويأتي وصول هذه الطائرة ضمن استمرار جهود الإمارات في مدّ جسور الدعم الإنساني والإغاثي، وتعزيز استجابتها المتواصلة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة.


تواصل عملية “الفارس الشهم 3” مسيرتها الإنسانية بوتيرة متصاعدة منذ انطلاقها، عبر منظومة متكاملة من الجهود الإغاثية جواً وبراً وبحراً، لتأمين تدفق المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. ويجسد ذلك التزام دولة الإمارات الثابت بنهجها الإنساني، وحرصها الدائم على مدّ يد العون ومساندة الشعوب الشقيقة في مواجهة الأزمات والظروف الصعبة.

 
 


أخبار محلية وزير الاستثمار: نعمل على إعادة هيكلة استراتيجية الاستثمار ومأسستها بإطار وطني حكومي

وزير الثقافة: مشروع "توثيق السردية.. الأرض والإنسان" مساهمة نوعية لتعزيز الهوية الوطنية

أخبار محلية وزير الثقافة: مشروع "توثيق السردية.. الأرض والإنسان" مساهمة نوعية لتعزيز الهوية الوطنية

آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة

أخبار محلية الحكومة: سعر المتر المكعب من المياه علينا بـ190 قرشا وسنبيعه للمواطن بـ80 قرشا

اقتصاد محلي 740.1 مليون دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين

شؤون برلمانية عطية: الأردن رغم التحديات واصل دوره السياسي والإنساني والدبلوماسي من أجل احلال السلام العادل والشامل

اقتصاد محلي انخفاض الدخل السياحي الاردني خلال الربع الأول من 2026

أخبار محلية مديرية زراعة الأزرق تنفذ حملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء



 
 






