الأحد 2025-10-12 12:52 م
 

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. الإمارات تعزز إمدادات المياه المحلاة في غزة
 
الأحد، 12-10-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت عملية “الفارس الشهم 3” تسليم 21 صهريجاً للمياه لمصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، وذلك للمساهمة في تأمين المياه للأسر المتضررة والمناطق التي تعاني من شح حاد في المياه، وسد العجز الذي تواجهه الهيئات المحلية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

تأتي هذه الخطوات المساندة في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإغاثية والإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع، وتؤمن هذه الصهاريج احتياجات نحو 200 ألف نسمة، إذ تنقل ما يقارب 150 ألف لتر من المياه في كل رحلة، وتبلغ سعة كل صهريج 10 أمتار مكعبة، بما يسهم في ضمان وصول المياه المحلاة إلى مختلف المناطق.


و وفقاً لمسؤول الإعلام في عملية "الفارس الشهم 3" في القطاع، شريف النيرب فإنّ العملية تواصل تقديم كل ما يلزم لضمان وصول المياه المحلاة بشكل مستمر إلى مختلف المناطق.


فيما شكر نائب المدير التنفيذي لمصلحة مياه بلديات الساحل، عمر شتات، وصول هذه الصهاريج في هذا التوقيت نظراً لتزايد الحاجة إليها في مختلف المناطق، مشيداً بدور "عملية الفارس الشهم 3" في تعزيز العمل الإنساني داخل القطاع، موجهاً الإمتنان لحكومة وشعب  الإمارات على الدعم المتواصل والمواقف النبيلة في تخفيف معاناة السكان نتيجة الحرب والأزمة الراهنة.


ومن الجدير بالذكر أنّ عملية " الفارس الشهم3"، افتتحت قبل نحو شهر خطاً جديداً لنقل المياه المحلاة من المحطة الإماراتية في العريش إلى مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بطاقة 2 مليون غالون يومياً، لخدمة مئات الآلاف من المواطنين في مختلف مناطق القطاع.


وختاماً، تعكس هذه المبادرات النهج الإنساني الراسخ للإمارات عبر مواصلة مد الخير للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في الأزمات، حيث تتميز الجهود الإماراتية الإغاثية بتنوعها واستدامتها و شمولها جوانب الحياة المختلفة.

 
 
