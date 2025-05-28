برنامج الأغذية العالمي: "جحافل من الجوعى" تقتحم مستودعا في غزة

11:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/732574 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن "جحافل من الجوعى" اقتحمت أحد مستودعاته في وسط غزة الأربعاء. اضافة اعلان





وأشارت التقارير الأولية إلى استشهاد شخصين، وإصابة آخرين بجروح.



وأضاف البرنامج في بيان: "تحتاج غزة إلى زيادة فورية في المساعدات الغذائية. هذه هي الطريقة الوحيدة لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا".