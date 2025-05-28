برنامج الأغذية العالمي: "جحافل من الجوعى" تقتحم مستودعا في غزة

وأشارت التقارير الأولية إلى استشهاد شخصين، وإصابة آخرين بجروح.
وأضاف البرنامج في بيان: "تحتاج غزة إلى زيادة فورية في المساعدات الغذائية. هذه هي الطريقة الوحيدة لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا".
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