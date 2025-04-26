برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في غزة نفد بالكامل

وحذّرت ماكين من الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة، حيث يواجه الناس وضعًا مأساويًا ويتضوّرون جوعًا بسبب النقص الحاد في الإمدادات الغذائية.
وأوضحت أن هناك مخاوف جدية من تفاقم الأزمة الإنسانية ووقوع مجاعة شاملة، نتيجة عجز البرنامج عن الوصول إلى القطاع وتقديم المساعدات الضرورية.
وأشارت إلى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعرّض المزيد من السكان للمجاعة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لحياة مئات الآلاف من المدنيين.
وفي هذا السياق، دعت إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول دون معوّقات لتوفير الدعم العاجل وإنقاذ حياة السكان الذين يعانون بشدة.
ومن جانبها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) انتشار الجوع وتفاقمه في قطاع غزة، مع توقعات بأن ينفد ثلثا الإمدادات الطبية الأساسية في أقل من شهرين.
هذا وتفرض السلطات الإسرائيلية حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي، ما أدى إلى توقف تام في إدخال المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وأكدت وكالة الأونروا نفاد مخزونها من الطحين، ولم يتبقَّ لديها سوى 250 طردًا غذائيًا.
وفي تصريح صدر في 22 أبريل، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن نحو 3 آلاف شاحنة مساعدات محمّلة بالإمدادات المنقذة للحياة تقف على حدود القطاع بانتظار السماح لها بالدخول، محذّرًا من "انتشار الجوع وتحوّل غزة إلى أرض يأس"، داعيًا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إعلام إسرائيلي: الحكومة تراوح مكانها منذ شهرين وحماس لن تتراجع
-
إصابات واعتقالات في اقتحامات الاحتلال للضفة والمستوطنون يصعّدون بالخليل
-
اليمن تدك إسرائيل بـ 22 صاروخاً منذ استئناف القتال في غزة
-
45 شهيدا في غزة منذ فجر الجمعة
-
غارات إسرائيلية على مدينة رفح ومخيم جباليا
-
الاحتلال يقتحم بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس
-
سلسلة غارات إسرائيلية على بيت حانون شمالي غزة
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء ثلاث مناطق في شمال قطاع غزة