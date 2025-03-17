بريطانيا: الوضع الإنساني في غزة حرج

وأضاف في منشور له على منصة "إكس"، أن منع إسرائيل دخول المساعدات على مدى أسبوعين عرقل توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية في غزة.
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