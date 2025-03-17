 
الإثنين 2025-03-17 06:05 م
 

بريطانيا: الوضع الإنساني في غزة حرج

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الإثنين، 17-03-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية هيمش فولكنر، إن الوضع الإنساني في غزة حرج.

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وأضاف في منشور له على منصة "إكس"، أن منع إسرائيل دخول المساعدات على مدى أسبوعين عرقل توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية في غزة.

 
 
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