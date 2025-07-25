بريطانيا تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

وقال لامي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأسترالي في سيدني "مشهد الأطفال وهم يطلبون المساعدة ويفقدون أرواحهم أثار الذعر في أنحاء كثيرة من العالم. ولهذا السبب أكرر دعوتي اليوم لوقف إطلاق النار".
وأضاف "الوضع المتدهور الذي شهدناه في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية أمر لا يمكن الدفاع عنه".
-
أخبار متعلقة
-
تحذير أممي من نفاد علاجات الأطفال المصابين بسوء التغذية بغزة
-
استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب نابلس
-
مصر تتوقع استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل
-
فرنسا ترد على منتقدي خطتها للاعتراف بفلسطين
-
أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية
-
حماس: حريصون على استكمال المفاوضات
-
فقدان الاتصال بالسفينة "حنظلة" خلال توجهها لكسر الحصار عن غزة
-
الأونروا: سكان غزة ليسوا أمواتا ولا أحياء بل جثث متحركة