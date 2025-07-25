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بريطانيا تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

بريطانيا تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة
آثار قصف إسرائيلي على غزة
 
الجمعة، 25-07-2025 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الجمعة إن الوضع المتدهور في غزة "لا يمكن الدفاع عنه"، وكرر الدعوات لوقف إطلاق النار.اضافة اعلان


وقال لامي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأسترالي في سيدني "مشهد الأطفال وهم يطلبون المساعدة ويفقدون أرواحهم أثار الذعر في أنحاء كثيرة من العالم. ولهذا السبب أكرر دعوتي اليوم لوقف إطلاق النار".

وأضاف "الوضع المتدهور الذي شهدناه في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية أمر لا يمكن الدفاع عنه".
 
 
gnews

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