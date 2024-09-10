بريطانيا: ما وقع في خان يونس صادم

وأضاف الوزير البريطاني أن بريطانيا والولايات المتحدة متفقتان على أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار ومسار سلام يرتكز على حل الدولتين.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن التوصل إلى وقف إطلاق النار هو الطريقة الأفضل لإعادة الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف بلينكن أن إسرائيل مهددة بهجوم من إيران ونحن جاهزون لمساعدتها على التصدي.
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