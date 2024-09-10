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بريطانيا: ما وقع في خان يونس صادم

وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الأمريكي
الثلاثاء، 10-09-2024 04:15 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن ما وقع في خان يونس بغزة صادم ويؤكد أهمية وقف إطلاق النار.

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وأضاف الوزير البريطاني أن بريطانيا والولايات المتحدة متفقتان على أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار ومسار سلام يرتكز على حل الدولتين.


من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن التوصل إلى وقف إطلاق النار هو الطريقة الأفضل لإعادة الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وأضاف بلينكن أن إسرائيل مهددة بهجوم من إيران ونحن جاهزون لمساعدتها على التصدي.

 
gnews

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