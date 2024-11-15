 
الجمعة 2024-11-15 09:14 م
 

بسبب هاتف .. حادث خطير بين طائرتي "إف 16" إسرائيليتين

المطار كاد أن يشهد حادث تصادم
المطار كاد أن يشهد حادث تصادم
الجمعة، 15-11-2024 09:03 م
الوكيل الإخباري-  كاد الانشغال بالهاتف المحمول أن يتسبب في حادث تصادم خطير بين طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف 16".اضافة اعلان


وكشف تحقيق أجرته القوات الجوية الإسرائيلية نُشرت نتائجه الجمعة، أن خطأ من مراقب حركة جوية احتياطي كاد أن يتسبب في تصادم بين مقاتلتين "إف 16"، في قاعدة رامات دافيد الجوية الشهر الماضي.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أكد التحقيق أن المراقب الجوي، خلال انشغاله بهاتفه المحمول، لم يتبع بروتوكولات السلامة القياسية، حيث منح طائرة تصريحا بالإقلاع، بينما سمح في نفس الوقت لطائرة أخرى بعبور المدرج.

وانتبه قائد الطائرة المغادرة للأمر وأنقذ الموقف، عندما انحرف بمقاتلته متجنبا الأخرى بمسافة صغيرة.

وبعد التحقيقات حُكم على المراقب بالسجن لمدة 8 أيام وإبعاده عن منصبه، بينما انتقد بعض مسؤولي سلاح الجو الإسرائيلي العقوبة باعتبارها غير كافية نظرا لخطورة خرق السلامة.

وأشار التقرير إلى أن المراقب "لديه تاريخ من الهفوات المهنية".

سكاي نيوز
 
gnews

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