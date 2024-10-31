بشكل مكثف .. اقتحامات المستوطنين للأقصى لا تتوقف

الوكيل الإخباري- اقتحم ع شرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.



كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى ، في ظل اقتحامات متكررة خلال الفترة الماضية للمستوطنين لا تتوقف.