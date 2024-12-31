 
الثلاثاء 2024-12-31 09:49 ص
 

بعد كمين بيت حانون .. هذه حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة 8 الإثنين
الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة 8 الإثنين
الثلاثاء، 31-12-2024 08:23 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة، الإثنين.اضافة اعلان


والجندي القتيل هو الرقيب أورييل بيرتس (23 عاما) من كتيبة نيتسح يهودا.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش، تعرض الجنود، الذين كانوا داخل مبنى في بيت حانون شمالي غزة، إلى نيران مضادة للدبابات.

وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 8، من بينهم 3 في حالة خطيرة.

وبالتالي ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 395 قتيلا.

سكاي نيوز
 
gnews

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