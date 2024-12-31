بعد كمين بيت حانون .. هذه حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

والجندي القتيل هو الرقيب أورييل بيرتس (23 عاما) من كتيبة نيتسح يهودا.
ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش، تعرض الجنود، الذين كانوا داخل مبنى في بيت حانون شمالي غزة، إلى نيران مضادة للدبابات.
وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 8، من بينهم 3 في حالة خطيرة.
وبالتالي ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 395 قتيلا.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل إضافية عن عملية المقاومة في بيت حانون
-
يديعوت أحرونوت: حماس استعادت قدراتها بمناطقَ وسط غزة
-
إطلاق صاروخين من شمال غزة
-
القسام: أجهزنا على 5 جنود في عملية مركبة بجباليا
-
نجل مدير مستشفى كمال عدوان: لا نعلم مصير والدي
-
الصليب الأحمر: تدمير النظام الصحي شمال غزة يعرّض المدنيين لخطر جسيم
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 بمعارك شمال غزة
-
استشهاد 4 أسرى من غزة في سجون الاحتلال