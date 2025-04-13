بكل وحشية .. الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني مرة أخرى

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى بصاروخين، دون أن يسفر القصف عن وقوع إصابات أو شهداء.
وأشار إلى أن القصف تسبب بخروج المستشفى عن الخدمة، وتدمير مبنى الإسعاف، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلية.
وأوضح أن المستشفى المعمداني، الذي يضم عدداً من الأقسام الطبية المتخصصة، كان يقدم خدماته الصحية لمئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين لحظة الاستهداف، كما يخدم أكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، في ظل الانهيار شبه الكامل للقطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض على القطاع.
كما استُشهدت صباح اليوم امرأة برصاص طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وكان الاحتلال قد أقدم على قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني خلال الأشهر الأولى للحرب ، وهو ما أدى في حينه إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني بين أطفال وشيوخ ونساء .
بترا
-
أخبار متعلقة
-
غارة إسرائيلية على مدرسة بعد إخلائها من النازحين
-
قصف مدفعي إسرائيلي موسع على جنوب غزة.. وأوامر إخلاء جديدة
-
عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو للتظاهر ضد حكومة نتنياهو
-
تحقيق جديد لواشنطن بوست ينسف الرواية الإسرائيلية عن مذبحة مسعفي رفح
-
بلدية رفح تدين إعلان جيش الاحتلال ضمّ المحافظة
-
القطاع يوجه رسالة مصورة هامة جداً لحكومة الكيان
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية
-
تطورات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل