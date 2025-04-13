الأحد 2025-04-13 09:59 ص
 

بكل وحشية .. الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني مرة أخرى

جانب من قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني
جانب من قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني
 
الأحد، 13-04-2025 08:57 ص
الوكيل الإخباري-   قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربي المعمداني، وسط مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى بصاروخين، دون أن يسفر القصف عن وقوع إصابات أو شهداء.

وأشار إلى أن القصف تسبب بخروج المستشفى عن الخدمة، وتدمير مبنى الإسعاف، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلية.

وأوضح أن المستشفى المعمداني، الذي يضم عدداً من الأقسام الطبية المتخصصة، كان يقدم خدماته الصحية لمئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين لحظة الاستهداف، كما يخدم أكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، في ظل الانهيار شبه الكامل للقطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض على القطاع.

كما استُشهدت صباح اليوم امرأة برصاص طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وكان الاحتلال قد أقدم على قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني خلال الأشهر الأولى للحرب ، وهو ما أدى في حينه إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني بين أطفال وشيوخ ونساء .

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

ثي

طب وصحة هذا ما يفعله "رفع الأثقال".. أمرٌ مهم جداً

يؤ

منوعات أشياء لا يجب غسلها معا لتجنب مشاكل الغسيل

ل

عربي ودولي هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب وسط ميانمار

يؤ

منوعات أشياء يجب عدم وضعها في صناديق التخزين البلاستيكية

يؤ

طب وصحة هل يساعد الخرشوف في علاج الأنيميا؟.. أخصائية تغذية تجيب

فع

أخبار الشركات البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع بنك الملابس الخيري لدعم برنامج يوم اليتيم

تعبيرية

أخبار محلية وزير الزراعة: 6.9 بالمئة نسبة نمو القطاع العام الماضي

ل

خاص بالوكيل الأحوال المدنية: إصدار الشهادات الحيوية إلكترونيا لا يشمل الوقائع الجديدة التي تتطلب الحضور شخصيا



 
 





الأكثر مشاهدة