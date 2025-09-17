بكين تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة

الوكيل الإخباري- جددت الصين معارضتها وإدانتها الشديدة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة، إضافة إلى جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الأربعاء، معلقا على الهجمات الضخمة الأخيرة على المركز الحضري الرئيسي للقطاع، إن "الصين تعارض بشدة تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".