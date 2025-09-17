بكين تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الأربعاء، معلقا على الهجمات الضخمة الأخيرة على المركز الحضري الرئيسي للقطاع، إن "الصين تعارض بشدة تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".
وأعربت الصين في 12 أيلول الحالي عن معارضتها للأعمال التي تنتهك سيادة وأمن الدول المعنية في المنطقة، كما أعلنت معارضتها لأي تحرك من شأنه أن يزيد من حدة التوترات ويؤدي إلى المزيد من التصعيد في الوضع الإقليمي.
