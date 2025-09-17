الأربعاء 2025-09-17 10:39 م
 

بكين تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة

الأربعاء، 17-09-2025 09:58 م

الوكيل الإخباري- جددت الصين معارضتها وإدانتها الشديدة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة، إضافة إلى جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الأربعاء، معلقا على الهجمات الضخمة الأخيرة على المركز الحضري الرئيسي للقطاع، إن "الصين تعارض بشدة تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".


وأعربت الصين في 12 أيلول الحالي عن معارضتها للأعمال التي تنتهك سيادة وأمن الدول المعنية في المنطقة، كما أعلنت معارضتها لأي تحرك من شأنه أن يزيد من حدة التوترات ويؤدي إلى المزيد من التصعيد في الوضع الإقليمي.

 
 
