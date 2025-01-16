بلينكن: نتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة الأحد

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "نتوقع البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد".

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وأضاف "هناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".



وتابع "نشكر قطر ومصر للعمل مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".