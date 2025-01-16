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بلينكن: نتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة الأحد

بلينكن
بلينكن
الخميس، 16-01-2025 07:27 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "نتوقع البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد".

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وأضاف "هناك آفاق مبشرة لمنطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".


وتابع "نشكر قطر ومصر للعمل مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".


وبين "علينا وضع خطة متكاملة للتعاطي مع مسألة الحكم في غزة ما بعد الحرب".

 
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