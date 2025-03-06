بن غفير: إطلاق جميع رهائننا أو الجحيم المطلق

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير انه يجب على الحكومة أن تتقبل اقتراح الرئيس ترامب وتتوقف عن تجاهله.

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