 
الخميس 2025-03-06 02:49 ص
 

بن غفير: إطلاق جميع رهائننا أو الجحيم المطلق

بن غفير
بن غفير
 
الخميس، 06-03-2025 02:03 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير انه يجب على الحكومة أن تتقبل اقتراح الرئيس ترامب وتتوقف عن تجاهله.

اضافة اعلان


وأضاف "إطلاق سراح جميع رهائننا على الفور أو الجحيم المطلق على الفور".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

البيت الأبيض

فلسطين البيت الأبيض: ترامب التقى 8 أسرى أفرج عنهم من غزة

بن غفير

فلسطين بن غفير: إطلاق جميع رهائننا أو الجحيم المطلق

ترامب

فلسطين أكسيوس: وفد الأسرى المحررين التقى ترامب بالبيت الأبيض

مكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن موقفها لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس

فلسطين مكتب نتنياهو: إسرائيل عبرت عن موقفها لأمريكا بشأن المحادثات المباشرة مع حماس

نقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانا مهما "قريبا" بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة.

عربي ودولي أكسيوس: إعلان مهم قريبا من ترامب بشأن صفقة التبادل

ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد حماس

تعبيرية

طب وصحة كيفية تشخيص نقص الحديد في الجسم



 
 



 

الأكثر مشاهدة