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بن غفير: رئيس إسرائيل يتصرف بسخرية

بن غفير
بن غفير
 
الخميس، 20-03-2025 10:26 م

الوكيل الإخباري-   افادت القناة 14 الإسرائيلية عن إيتمار بن غفير ان على الحكومة أن تدمر حماس لا أن تعقد صفقات معها.

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وأضاف "أشعر باشمئزاز من أن رئيس إسرائيل الذي ينبغي أن يكون شخصية موحدة يتصرف بسخرية".

 
 
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