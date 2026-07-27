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بن غفير: لا ثقة بالقوات الأجنبية والحل في غزة تشجيع الهجرة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير
 
الإثنين، 27-07-2026 10:17 ص

الوكيل الإخباري-    قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه صوت ضد إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة، معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بقوات أجنبية، وأن الحل الأمثل يكمن في تشجيع الهجرة من غزة.

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وفي تعليقه على قرار المجلس السياسي-الأمني الإسرائيلي بالموافقة على السماح لمجلس السلام الدولي بدخول القطاع، قال بن غفير: "لم تلتزم حماس بنزع سلاح القطاع وتفكيك ترسانتها، لذلك نحن أيضا لسنا ملتزمين بذلك، كما أنني كنت ضد خطة النقاط العشرين منذ البداية، والحل في غزة هو تشجيع الهجرة".

 
 


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