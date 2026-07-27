بن غفير: لا ثقة بالقوات الأجنبية والحل في غزة تشجيع الهجرة

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه صوت ضد إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة، معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بقوات أجنبية، وأن الحل الأمثل يكمن في تشجيع الهجرة من غزة.

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