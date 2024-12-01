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بن غفير يتفاخر بمصادرة مكبرات المساجد في مدن الضفة

بن غفير: أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف للحد من الضوضاء لمكبرات الصوت بالمساجد
بن غفير: أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف للحد من الضوضاء لمكبرات الصوت بالمساجد
الأحد، 01-12-2024 08:27 ص
الوكيل الإخباري- تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس السبت، بمصادرة مكبرات المساجد زاعما أنها "مصدر إزعاج"، وهو الأمر الذي ندد به نواب عرب في الكنيست، واصفين إياه بـ"محاولة إشعال حرب دينية".اضافة اعلان


وبحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة، فقد أصدر بن غفير تعليمات للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت في المساجد، خاصة بالمدن المختلطة (التي يسكنها عرب ويهود)، بزعم أنها "تسبب إزعاجا للسكان ".

وتعقيبا على هذه الخطوة، قال بن غفير -في منشور عبر حسابه على منصة إكس- "أشعر بالفخر لقيادة سياسة تهدف إلى الحد من الضوضاء غير المعقولة الناتجة عن مكبرات الصوت في المساجد، والتي أصبحت مصدر إزعاج لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف "معظم الدول الغربية وبعض الدول العربية تفرض قيودا على الضوضاء، بينما تسود الفوضى في هذا الشأن داخل إسرائيل".

وتابع "الصلاة حق أساسي، لكن لا يمكن أن تأتي على حساب جودة حياة السكان"، على حد زعمه.

الجزيرة
 
gnews

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