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بن غفير يرفض السعي لإبرام صفقة في غزة

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أرشيفية
 
الخميس، 10-07-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معترضا على تواصل محادثات الصفقة، إنه كلما ازداد التفاوض على ما وصفها بـ"الصفقات المتهورة" تزداد دوافع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لتنفيذ مزيد من عمليات الخطف"، وفق تعبيره.

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وأضاف "كفى سعيا نحو صفقة فحياة جنودنا وسكان الجنوب أهم من أي تطبيع أو اتفاقيات اقتصادية".


كما تابع "كفى تفاوضا مع حماس وكفى سعيا نحو صفقة تنعش الحركة وتقويها"، بحسب قوله.


وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الأربعاء مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة أثناء محاولتها أسره.

 
 
gnews

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