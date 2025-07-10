بن غفير يرفض السعي لإبرام صفقة في غزة

وأضاف "كفى سعيا نحو صفقة فحياة جنودنا وسكان الجنوب أهم من أي تطبيع أو اتفاقيات اقتصادية".
كما تابع "كفى تفاوضا مع حماس وكفى سعيا نحو صفقة تنعش الحركة وتقويها"، بحسب قوله.
وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الأربعاء مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة أثناء محاولتها أسره.
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