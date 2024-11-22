بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي ويؤدي طقوسًا تلمودية

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الوكيل الإخباري- اقتحم وزير الامن القومي للاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. اضافة اعلان





وأدى بن غفير بعد اقتحامه طقوسًا تلمودية وصلوات رافقه فيها عشرات المستوطنين الإسرائيليين، حسب الجزيرة.