بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي ويؤدي طقوسًا تلمودية

وأدى بن غفير بعد اقتحامه طقوسًا تلمودية وصلوات رافقه فيها عشرات المستوطنين الإسرائيليين، حسب الجزيرة.
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