بوتين: يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

الوكيل الإخباري- جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وقال بوتين في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نشرتها وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني:"أود أن أؤكد من جديد أن روسيا ما فتئت تدعو إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس قانوني دولي معترف به عالميا، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".