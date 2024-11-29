بوتين: يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

وقال بوتين في رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نشرتها وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني:"أود أن أؤكد من جديد أن روسيا ما فتئت تدعو إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس قانوني دولي معترف به عالميا، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
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