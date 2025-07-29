بيان للسلطة الفلسطينية بعد نداء السيسي لوقف حرب غزة

الوكيل الإخباري- ثمن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس النداء الخاص الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.



وقال رئيس السلطة الفلسطينية -في بيان مساء أمس الاثنين- إن مبادرة السيسي تأتي استكمالا للدور التاريخي الكبير والهام الذي تلعبه مصر بقيادة السيسي لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ومنع التهجير.

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وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية تقدر هذا الموقف عاليا باسمها وباسم الشعب الفلسطيني، مشيدا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في إرساء قواعد الأمن والسلام في منطقتنا والعالم.