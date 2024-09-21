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بينهم مُحرًّرون .. الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً بالضفة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-09-2024 12:33 م
الوكيل الإخباري-    قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس واليوم السبت (20) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون محررون.اضافة اعلان


وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل، وجنين، وقلقيلية، والقدس.

وأشار نادي الأسير الى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني في البلدات، إضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل المواطنين.

وفا
 
gnews

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