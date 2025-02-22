"بي بي سي" تسحب فيلما وثائقيا عن أطفال غزة .. فما السبب؟

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها سحبت الفيلم من منصة "آي بليير"، بعد أن تبين أن الراوي الرئيسي عبد الله (14 عاما) نجل أيمن اليازوري، نائب وزير الزراعة في حكومة حماس.
وأشار البيان إلى أن الشركة المنتجة للفيلم الوثائقي لم تكن على علم بهذا الوضع مسبقا.
ولفت بيان "بي بي سي" إلى أن الفيلم الذي يحمل اسم "غزة: كيف تنجو في محور الحرب"، لن يكون متاحا على المنصة حتى اكتمال عملية التحقق.
من جانبها، لم تدل شركة "هويو فيلمز" المنتجة للفيلم الوثائقي بأي بيان حول الموضوع، حسب وكالة الأناضول.
أما وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية ليزا ناندي، فقالت -في بيان صحفي- إنها ستناقش القضية مع "بي بي سي"، مشيرة إلى ضرورة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بكيفية اختيار الأشخاص المدرجين في الفيلم، على حد قولها.
الجزيرة
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