 
السبت 2025-02-22 02:14 م
 

"بي بي سي" تسحب فيلما وثائقيا عن أطفال غزة .. فما السبب؟

لقطة شاشة من فيلم "بي بي سي" يظهر فيها الطفل عبد الله اليازوري
لقطة شاشة من فيلم "بي بي سي" يظهر فيها الطفل عبد الله اليازوري
السبت، 22-02-2025 12:13 م
الوكيل الإخباري- سحبت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فيلمها الوثائقي عن تأثير الحرب في غزة على الأطفال بذريعة أن الراوي هو نجل أحد مسؤولي حركة حماس.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة، في بيان، إنها سحبت الفيلم من منصة "آي بليير"، بعد أن تبين أن الراوي الرئيسي عبد الله (14 عاما) نجل أيمن اليازوري، نائب وزير الزراعة في حكومة حماس.

وأشار البيان إلى أن الشركة المنتجة للفيلم الوثائقي لم تكن على علم بهذا الوضع مسبقا.

ولفت بيان "بي بي سي" إلى أن الفيلم الذي يحمل اسم "غزة: كيف تنجو في محور الحرب"، لن يكون متاحا على المنصة حتى اكتمال عملية التحقق.

من جانبها، لم تدل شركة "هويو فيلمز" المنتجة للفيلم الوثائقي بأي بيان حول الموضوع، حسب وكالة الأناضول.

أما وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية ليزا ناندي، فقالت -في بيان صحفي- إنها ستناقش القضية مع "بي بي سي"، مشيرة إلى ضرورة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بكيفية اختيار الأشخاص المدرجين في الفيلم، على حد قولها.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية المركزي يعلن تعديل ساعات دوام البنوك بسبب الأحوال الجوية

وزارة العمل

أخبار محلية هام حول تأخير دوام العاملين في القطاع الخاص للأيام الثلاثة المقبلة

البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يشارك في معرض الطوابع في دار الأوبرا في القاهرة

ا

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج والراغبين بالاستثمار.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

الاعلامي محمد الوكيل

خاص بالوكيل برنامج الوكيل من الـ 9 - 11 صباحاً خلال الأيام الثلاثة المقبلة

ا

طب وصحة أطعمة للحفاظ على صحة الرئتين

ثلوج

أخبار محلية الامن يحذر المواطنين في هذه المناطق بسبب تساقط الثلوج - اسماء

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تعدل ساعات الدوام الرسمي للثلاث ايام القادمة - تفاصيل



 




الأكثر مشاهدة