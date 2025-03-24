تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح

وقد ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم الاثنين إلى 16 شهيدا جراء القصف المتواصل على مناطق في القطاع.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ركزت قصفها على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث كثفت غاراتها على خيام النازحين ومنازل شرق المدينة وغربها.
وكالات
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