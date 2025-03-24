تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح

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الوكيل الإخباري- أفادت تقارير صحفية أن الغارات الإسرائيلية تجددت على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





وقد ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم الاثنين إلى 16 شهيدا جراء القصف المتواصل على مناطق في القطاع.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ركزت قصفها على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث كثفت غاراتها على خيام النازحين ومنازل شرق المدينة وغربها.



وكالات

