تحت حماية الشرطة .. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي نفذوا جولات في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.
وأضافت، إن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها القمعية والعسكرية على أبواب المسجد الأقصى الخارجية المختلفة.
بترا
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