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تحت حماية الشرطة .. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 18-12-2024 02:05 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي نفذوا جولات في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

وأضافت، إن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها القمعية والعسكرية على أبواب المسجد الأقصى الخارجية المختلفة.

بترا
 
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