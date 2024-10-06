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تحت حماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

مستوطنين في باحات الأقصى
مستوطنين في باحات الأقصى
الأحد، 06-10-2024 11:56 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

وأوضحت محافظة القدس أن 116 مستوطناً، و135 (سائح) بحسب ما تسميهم سلطات الاحتلال، اقتحموا الأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلسطينيين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم، آخرها قبل نحو أسبوعين حيث جرى وضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مسافة 200 متر مربع من حائط البراق باتجاه المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وفا
 
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