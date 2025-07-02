ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يوما

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بأن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة لإتمام" وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب. اضافة اعلان





وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وسنعمل خلال هذه الفترة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".



وأضاف "سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي. آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا".

