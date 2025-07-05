ترامب: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من الجيد أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قالت إنها ردت "بروح إيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة بوساطة أميركية. اضافة اعلان





وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكنه لم يطلع على الوضع الحالي للمفاوضات.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين أن إسرائيل تلقت ردا من حركة (حماس) على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضافت أنه يجري دراسة التفاصيل في الوقت الراهن.