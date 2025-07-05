ترامب: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكنه لم يطلع على الوضع الحالي للمفاوضات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين أن إسرائيل تلقت ردا من حركة (حماس) على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت أنه يجري دراسة التفاصيل في الوقت الراهن.
-
أخبار متعلقة
-
19 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
-
توقع بدء محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لحل نقاط الخلاف
-
العالم ينتظر .. هل تقبل حماس هدنة الشهرين؟
-
الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين في معارك بمدينة خان يونس
-
الأونروا: الناس يسقطون مغشيًا عليهم في القطاع من شدة الجوع
-
الدويري: المقاومة تصعّد عملياتها بضربات متزامنة ومتباعدة جغرافيًا
-
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق في خان يونس
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى