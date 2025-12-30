ترامب: لا أتفق تماما مع نتنياهو بشأن الضفة الغربية

05:26 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759042 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتفقان تماما بشأن الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يوضح طبيعة الخلاف. اضافة اعلان





وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع ترامب مع نتنياهو، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان لديه رسالة لنتنياهو بشأن الضفة الغربية، وما إذا كان قلقا من أن يؤدي عنف المستوطنين هناك إلى تقويض السلام.



وقال ترامب للصحفيين "أجرينا نقاشا مطولا ومكثفا بخصوص الضفة الغربية. ولا أستطيع القول إننا نتفق 100% بشأنها، لكننا سنتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".

تم نسخ الرابط





