الثلاثاء 2025-12-30 07:38 ص

ترامب: لا أتفق تماما مع نتنياهو بشأن الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية
الثلاثاء، 30-12-2025 05:26 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتفقان تماما بشأن الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يوضح طبيعة الخلاف.اضافة اعلان


وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع ترامب مع نتنياهو، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان لديه رسالة لنتنياهو بشأن الضفة الغربية، وما إذا كان قلقا من أن يؤدي عنف المستوطنين هناك إلى تقويض السلام.

وقال ترامب للصحفيين "أجرينا نقاشا مطولا ومكثفا بخصوص الضفة الغربية. ولا أستطيع القول إننا نتفق 100% بشأنها، لكننا سنتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات عسكرية أميركية تنفذ ضربة على قارب في البحر الكاريبي

عربي ودولي ترامب يعلن استهداف مرسى لقوارب يُشتبه بتهريبها مخدّرات من فنزويلا

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

ترامب يدرس صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا رغم اعتراضات إسرائيل

عربي ودولي ترامب يدرس صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا رغم اعتراضات إسرائيل

وفيات الثلاثاء 30-12-2025

الوفيات وفيات الثلاثاء 30-12-2025

الوكيل الإخباري- اعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اليوم الثلاثاء عن حاجتها لتعبئة وظيفة شاغرة.

وظائف وظيفة شاغرة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

مئات الأردنيين المدعوون للامتحان التنافسي

وظائف مئات الأردنيين مدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية

فلسطين ترامب: لا أتفق تماما مع نتنياهو بشأن الضفة الغربية



 






الأكثر مشاهدة