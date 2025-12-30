ترامب: لا أتفق تماما مع نتنياهو بشأن الضفة الغربية

وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع ترامب مع نتنياهو، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان لديه رسالة لنتنياهو بشأن الضفة الغربية، وما إذا كان قلقا من أن يؤدي عنف المستوطنين هناك إلى تقويض السلام.
وقال ترامب للصحفيين "أجرينا نقاشا مطولا ومكثفا بخصوص الضفة الغربية. ولا أستطيع القول إننا نتفق 100% بشأنها، لكننا سنتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".
