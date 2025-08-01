ترامب: ما يجري في قطاع غزة مفجع ومؤسف وعار وكارثي

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما يجري في قطاع غزة "مفجع ومؤسف وعار وكارثي".



جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض رد خلاله على سؤال حول ما اذا كان يرى أن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية لا.

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