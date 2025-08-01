ترامب: ما يجري في قطاع غزة مفجع ومؤسف وعار وكارثي

جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض رد خلاله على سؤال حول ما اذا كان يرى أن ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية لا.
وأكد ترامب أنه لا يعرف إلى أين ستؤول الأمور في قطاع غزة.
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