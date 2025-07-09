ترامب: نقترب بشدة من اتفاق بشأن غزة

09:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737503 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، الاقتراب بشدة من اتفاق بشأن غزة. اضافة اعلان





وأضاف ترامب معلقا على فرصة إعلان وقف إطلاق النار في غزة: "لدينا فرصة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".