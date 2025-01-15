ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى في غزة. اضافة اعلان





وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الأسرى في الشرق الأوسط".