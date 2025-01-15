 
الأربعاء 2025-01-15 10:06 م
 

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى

ترامب
ترامب
الأربعاء، 15-01-2025 08:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى في غزة.اضافة اعلان


وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الأسرى في الشرق الأوسط".
 
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