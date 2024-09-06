 
الجمعة 2024-09-06 08:32 م
 

 

ترامب يهدد الجامعات بسبب (الدعاية ضد إسرائيل)

دونالد ترامب
دونالد ترامب
الجمعة، 06-09-2024 05:47 م
الوكيل الإخباري-    قال المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه سيقف إلى جانب إسرائيل ويدعم حقها فيما سماه "الدفاع عن نفسها وحربها ضد الإرهاب".اضافة اعلان


وأضاف أن على الجامعات وضع حد لما وصفه بـ"الدعاية ضد إسرائيل"، مهددا بإيقاف تمويل الجامعات.
 
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