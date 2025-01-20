ترقب للإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين

من جهته، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الطواقم الفنية تتواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للالتزام بقائمة الأسرى المتفق عليها، مضيفا أن عملية التدقيق في أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم تظهر أن هناك نقص أسيرة.
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