ترقب للإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين

02:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717468 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يسود الترقب في محيط سجن عوفر العسكري غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، انتظارا للإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين بعد مضي أكثر من 7 ساعات على تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة. اضافة اعلان





من جهته، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الطواقم الفنية تتواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال للالتزام بقائمة الأسرى المتفق عليها، مضيفا أن عملية التدقيق في أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم تظهر أن هناك نقص أسيرة.