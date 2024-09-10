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تركيا تثمّن الدورين المصري والقطري في غزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
الثلاثاء، 10-09-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري-   ثمّن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الدورين المصري والقطري في الوساطة ومساعيهما من أجل غزة.

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وقال فيدان: "يجب أن تصل المساعدات الإنسانية لكافة الأراضي في غزة دون ممانعة أو انقطاع." وأكد أن الأعمال الإسرائيلية لن تمر دون عقاب.

 
gnews

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