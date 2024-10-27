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تعرف على منفذ عملية الدهس في تل أبيب .. صور

من مكان تنفيذ عملية تل أبيب
من مكان تنفيذ عملية تل أبيب
الأحد، 27-10-2024 01:19 م
الوكيل الإخباري-   تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنفذ عملية الدهس الكبيرة في شمال تل أبيب صباح اليوم الأحد عبر شاحنة ، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 50 جندي إسرائيلي حتى الآن .اضافة اعلان


وبحسب الصور المتداولة فإن منفذ العملية هو الفلسطيني رامي الناطور من سكان منطقة قلنسوة في الأراضي المحتلة عام 1948 .

وارتقى الناطور شهيداً عقب تنفيذ العملية بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال .


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gnews

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