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تعليق انشطة مكافحة الالغام في غزة لاسباب أمنية

تعليق انشطة مكافحة الالغام في غزة لاسباب أمنية
غزة
 
الخميس، 24-04-2025 09:55 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، بأن أنشطة مكافحة الألغام عُلقت بسبب تدهور الوضع الأمني، حيث استشهد ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، في حوادث تتعلق بالذخائر غير المنفجرة، وأصيب 45 آخرون.

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وقدّر المكتب في تقريره اليومي، أن الدمار واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية الحيوية أسفر عن حوالي 50 مليون طن من الأنقاض، حيث لا تزال إزالتها تُشكّل تحديا بالغ الصعوبة، نظرًا لنقص الوقود والآلات اللازمة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق.


وأشار إلى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 30 جرافة ومركبة ثقيلة أخرى، بما في ذلك بعض الآليات التي جرى التبرع بها خلال وقف إطلاق النار، وذلك في مدينة غزة وشمال غزة وخان يونس في وقت سابق من هذا الأسبوع.


وكانت الآليات تُستخدم أيضًا في عمليات البحث والإنقاذ، وإزالة النفايات، وصيانة الصرف الصحي، وإمدادات المياه.

 
gnews

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